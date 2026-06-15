Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
15.06.2026 08:21:46
Starbucks Korea to give staff history training after backlash over ‘Tank Day’ marketing campaign
The coffee chain faces widespread criticism in South Korea and suffers a “very significant” drop in sales after the campaign in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!