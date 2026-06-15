Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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15.06.2026 08:21:46
Starbucks Korea to give staff history training after backlash over marketing campaign
The coffee chain faces widespread criticism and suffers a “very significant” drop in sales after last month’s campaignWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Starbucks Corp.
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12.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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09.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
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01.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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22.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Starbucks von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.05.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)