Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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15.06.2026 08:21:46

Starbucks Korea to give staff history training after backlash over marketing campaign

The coffee chain faces widespread criticism and suffers a “very significant” drop in sales after last month’s campaignWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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