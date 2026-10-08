Starbucks May Be Eyeing a Potential Takeover Bid for Chipotle. Here's What It Could Mean for Investors

Shares of Starbucks (NASDAQ:SBUX) and Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) were moving in opposite directions on Thursday on reports that the coffee chain may be eyeing a takeover bid for the burrito maker, according to a story that first appeared in the Financial Times.

If such a deal were to take place, it would bring together two of the most recognizable names in the quick-service restaurant space. Starbucks is by far the world's largest coffee chain, and Chipotle is the largest fast-casual restaurant.

Continue reading