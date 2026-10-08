Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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08.10.2026 20:09:03
Starbucks May Be Eyeing a Potential Takeover Bid for Chipotle. Here's What It Could Mean for Investors
Shares of Starbucks (NASDAQ:SBUX) and Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) were moving in opposite directions on Thursday on reports that the coffee chain may be eyeing a takeover bid for the burrito maker, according to a story that first appeared in the Financial Times.
If such a deal were to take place, it would bring together two of the most recognizable names in the quick-service restaurant space. Starbucks is by far the world's largest coffee chain, and Chipotle is the largest fast-casual restaurant.
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