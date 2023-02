Starbucks Oleato™ – ein revolutionäres neues Kaffee-Ritual

Starbucks präsentierte heute eine transformative Innovation bei Kaffee, Oleato – eine Kaffeelinie, die das Unerwartete vereint – Starbucks Arabica-Kaffee köstlich versetzt mit einem Löffel kaltgepresstem nativem Olivenöl extra von Partanna. Das Ergebnis ist ein Kaffee mit samtig feiner Textur und dezent süßem, vollmundigem Aroma, der durch seinen außergewöhnlichen neuen Geschmack und seine neue Textur Kaffeegenuss bei jede Tasse verspricht. Die neue Getränkeplattform, die am 22. Februar in den Starbucks-Filialen in Italien eingeführt wird, umfasst: Oleato™ Caffè Latte, Oleato™ Iced Shaken Espresso und Oleato™ Golden Foam™ Cold Brew. Die Starbucks Reserve Roastery Milan wir außerdem am 22. Februar den Kunden fünf Getränke präsentieren: Oleato™ Caffè Latte, Oleato™ Iced Cortado, Oleato™ Golden Foam™ Cold Brew, Oleato™ Deconstructed und Oleato™ Golden Foam™ Espresso Martini. Starbucks startet die Einführung der Getränke in ausgewählten Märkten auf der ganzen Welt im Frühjahr in Südkalifornien in den USA. Im Laufe dieses Jahres werden die Getränke auch in Japan, im Nahen Osten und in Großbritannien eingeführt.

"Bei meiner ersten Reise nach Mailand im Jahr 1983 war ich von dem Gemeinschaftsgefühl, der Verbundenheit und der Leidenschaft für Kaffee fasziniert, die mir in den Espressobars der Stadt begegnete. Diese Reise hat mich bewogen, das Ritual des handgefertigten Espressos nach Starbucks und Amerika zu bringen. Oleato steht für die nächste Revolution bei Kaffee, die eine Alchemie der besten Zutaten der Natur vereint – Arabica-Kaffeebohnen von Starbucks und kaltgepresstes natives Olivenöl extra von Partanna", so Howard Schultz, Interim Chief Executive Officer bei Starbucks. "Ich bin heute noch genauso begeistert, wie ich es vor 40 Jahren war. Oleato hat unsere Augen für neue Möglichkeiten und eine völlig neue Art unseres täglichen Kaffeegenusses geöffnet", so Schultz.

Die ständige Suche von Starbucks nach Anregungen brachte eine Familientradition zum Vorschein, die in einigen Regionen Italiens seit Generationen besteht – der Genuss eines Löffels nativen Olivenöls extra jeden Tag als belebendes Ritual. So kam Starbucks zu Partanna, einer italienischen Marke von nativem Olivenöl extra mit mehr als hundertjähriger Tradition und Hingabe an den Anbau und die Herstellung von hochwertigem nativem Olivenöl extra.

Oleato, das neue Kaffee-Ritual

Partanna hat eine sorgfältig ausgewählte Mischung von nativem Olivenöl extra aus den besten Oliven des Mittelmeerraums zusammengestellt, darunter die hochwertigen Oliven Nocellara del Belice (auch Castelvetrano genannt) aus Partanna, Sizilien. Die Mischung wurde sorgsam so gewählt, dass sie perfekt mit Starbucks-Kaffee harmoniert. Sie wird kunstvoll in das Getränk eingebracht, um ein beispiellos feines, köstliches Kaffee-Erlebnis zu kreieren.

Die Starbucks Oleato-Getränke, die künftig in Starbucks-Filialen auf der ganzen Welt serviert werden:

Oleato™ Caffè Latte : Starbucks Blonde Espresso Roast, eine helle Röstung, die fein und dezent süß ist, wird mit nativem Olivenöl extra von Partanna versetzt und mit cremiger Hafermilch gedämpft – so entsteht ein samtig feiner, köstlich vollmundiger Latte.

Starbucks Blonde Espresso Roast, eine helle Röstung, die fein und dezent süß ist, wird mit nativem Olivenöl extra von Partanna versetzt und mit cremiger Hafermilch gedämpft – so entsteht ein samtig feiner, köstlich vollmundiger Latte. Oleato™ Golden Foam™ Cold Brew : Das einladende Aroma von vollmundigen, mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetztem kaltem Schaum ergießt sich ruhig durch das dunkle, feine, aufgebrühte Getränk und spendet eine dezente Süße.

Das einladende Aroma von vollmundigen, mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetztem kaltem Schaum ergießt sich ruhig durch das dunkle, feine, aufgebrühte Getränk und spendet eine dezente Süße. Oleato™ Iced Shaken Espresso: Dieses moderne Kaffeegetränk bietet verschiedene Geschmacksebenen, süß verfeinert mit Noten von Haselnüssen, kräftigem Espresso und cremiger, mit nativem Partanna-Olivenöl extra versehener Hafermilch.

In ausgewählten Märkten werden die Kunden auch die Möglichkeit haben, eine kleine Menge ("Press", entspricht einem Löffel) natives Partanna-Olivenöl extra zu ausgewählten Getränken hinzuzufügen, um diese individuell zu verfeinern. Der Löffel Olivenöl wird dann in ausgewählten Getränken wie Espresso und Latte Macchiato als individuelle Zugabe beigefügt (gedämpft, geschüttelt oder gemischt). Golden Foam wird auch als individuelle Variante erhältlich sein, die als köstliches Topping auf Heiß- und Kaltgetränken verwendet werden kann.

Die Starbucks Reserve Roastery Milan präsentierte heute fünf Starbucks Reserve Oleato-Getränke, die perfekt mit dem exquisiten Starbucks Reserve-Kaffee harmonieren:

Oleato™ Caffè Latte : Starbucks Reserve Espresso und cremige, mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetzte Hafermilch schaffen einen samtigen, köstlichen Latte.

Starbucks Reserve Espresso und cremige, mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetzte Hafermilch schaffen einen samtigen, köstlichen Latte. Oleato™ Iced Cortado : Starbucks Reserve Espresso, Demerara-Sirup, ein Spritzer Orangenbitter und Hafermilch werden mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetzt. Anschließend wird die Mischung auf Eis serviert und mit einer Orangenschale garniert.

Starbucks Reserve Espresso, Demerara-Sirup, ein Spritzer Orangenbitter und Hafermilch werden mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetzt. Anschließend wird die Mischung auf Eis serviert und mit einer Orangenschale garniert. Oleato™ Golden Foam™ Cold Brew : Starbucks Reserve Cold Brew wird leicht mit Demerara-Sirup gesüßt und mit kaltem Schaum veredelt, der mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetzt ist, wodurch ein einladendes Aroma und eine subtile Süße entstehen.

Starbucks Reserve Cold Brew wird leicht mit Demerara-Sirup gesüßt und mit kaltem Schaum veredelt, der mit nativem Partanna-Olivenöl extra versetzt ist, wodurch ein einladendes Aroma und eine subtile Süße entstehen. Oleato™ Deconstructed : Eine Hommage an die italienische Tradition, Olivenöl mit einem Spritzer Zitrone zu verbinden. Dieses Getränk vereint Starbucks Reserve Espresso und natives Partanna-Olivenöl extra, das mit einem luxuriösen Passionsfruchtkaltschaum versetzt ist.

Eine Hommage an die italienische Tradition, Olivenöl mit einem Spritzer Zitrone zu verbinden. Dieses Getränk vereint Starbucks Reserve Espresso und natives Partanna-Olivenöl extra, das mit einem luxuriösen Passionsfruchtkaltschaum versetzt ist. Oleato™ Golden Foam™ Espresso Martini: Starbucks Reserve Espresso, Wodka und Vanille-Sirup gekrönt mit goldenem Schaum – eine Verschmelzung von Fior di Latte (süßer Sahne) und nativem Partanna-Olivenöl extra.

"Bei der Kreation der Getränke haben wir uns von der traditionsreichen Vergangenheit und der Entstehungsgeschichte von Kaffee und Olivenöl inspirieren lassen - zwei der faszinierendsten Zutaten der Natur”, so Amy Dilger, Principal Beverage Developer bei Starbucks. "Das Versetzen von Starbucks-Kaffee mit Olivenöl ergab eine samtig feine, gehaltvolle Textur, wobei die buttrigen, abgerundeten Aromen des Olivenöls perfekt mit den weichen, schokoladigen Noten des Kaffees harmonierten.”

"Das Besondere an den Oliven von Partanna ist ihr einzigartiger nussiger, leicht süßer Geschmack - er erinnert an die vollmundige Weichheit von buttrigem Karamell und ist damit eine natürliche Ergänzung zu unserem Kaffee", so Dilger. "Ganz gleich, ob man Oleato heiß oder kalt genießt, man spürt diese wirklich üppige Textur.”

Die Messlatte für Kaffee-Innovation höher setzen

Die Liebe Italiens zum Kaffee, zum Essen und zur Verbundenheit dient seit den Anfängen des Unternehmens als Inspiration für die Starbucks Experience. Sie hat die Art, wie Starbucks Kaffee, Essen und seine Filialen gestaltet ebenso beeinflusst wie dessen Verehrung der Kunstfertigkeit.

"Die Kunst des Kaffeehandwerks, der Zusammenstellung und der Kreation steht bei Starbucks weiterhin im Mittelpunkt. Unser Streben, nach wie vor weltweit führend im Bereich des Spitzenkaffees zu sein - sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft - ist heute noch genauso stark wie vor mehr als 50 Jahren, als Starbucks seine Tore zum ersten Mal öffnete", so Schultz. "Vor dem Hintergrund unseres Erbes sind wir stets bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden durch innovative Geschmackserlebnisse zu übertreffen.”

Vom ersten Starbucks Caffè Latte im Jahr 1984 über Pumpkin Spice Latte und Nitro Cold Brew bis hin zu den neueren Iced Shaken Espresso-Getränken versorgt Starbucks seine Kunden unermüdlich mit innovativen Getränken im großen Stil.

Über Starbucks

Die Starbucks Coffee Company engagiert sich seit 1971 für eine ethisch einwandfreie Beschaffung und Röstung von hochwertigem Arabica-Kaffee. Heute verfügt das Unternehmen über fast 36.000 Filialen rund um die Welt und ist sowohl als Rösterei als auch als Einzelhändler für Kaffeespezialitäten international führend. Durch unseren unerschütterlichen Einsatz für Spitzenleistungen und unsere Leitlinien ermöglichen wir für jeden Kunden mit jeder einzelnen Tasse das einzigartige Starbucks-Erlebnis. Um an diesem Erlebnis teilzuhaben, besuchen Sie uns in unseren Filialen oder online unter stories.starbucks.com oder starbucks.com.

