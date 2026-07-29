Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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30.07.2026 01:02:05
Starbucks Raises Its Full-Year Guidance as Comparable Store Sales Jump 7.9%. Here’s What Investors Need to Know.
Once upon a time, Starbucks (NASDAQ:SBUX) was about as close to a "sure thing" you could get in investing. However, after years of dependable increases, its growth stalled, as cool as day-old joe. The company swung for the fences, tapping former Chipotle CEO Brian Niccol to put things right, and his efforts are beginning to pay off. Starbucks faced a crucial test when the company reported after the market close on Wednesday, and the results were positively steamy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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