Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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25.11.2026 09:08:06
Starbucks Reportedly Engages Advisers To Explore Potential Sale Of Japan Business
(RTTNews) - Starbucks Corporation (SBUX) has hired advisers to explore a potential sale of its Japan business in a deal that could be worth several billion dollars, Bloomberg reported, citing people familiar with the matter.
According to the report, the coffee chain has engaged Citigroup and Morgan Stanley to advise on the potential sale and has begun gauging interest from strategic and financial investors. A formal sale process could begin as early as this year, the report said.
Starbucks operates more than 2,000 coffeehouses in Japan, one of its largest markets.
In overnight trading on the Nasdaq, Starbucks shares dropped 0.57% after closing at $106.38 on Tuesday.
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