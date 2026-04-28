RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.04.2026 01:35:35
Starbucks Reports Strong Store Traffic and Rise in Quarterly Sales
The chain’s chief executive credited its turnaround plan for improved U.S. same-store sales, but said higher gas and utility costs were a concern.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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|RISE Inc.
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|-3,33%
|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|12 140,00
|-1,86%
|Starbucks Corp.
|90,57
|9,28%
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