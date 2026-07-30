Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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30.07.2026 23:48:35
Starbucks results show its turnaround bid is gaining momentum
Its sales recovery outpaces that of its profits amid increased hiring, staff training and spending on store remodelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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