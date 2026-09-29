Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
29.09.2026 06:00:23
Starbucks retreats from green goals amid $2bn cost drive
Early corporate champion of climate action scales back or reviews targets to halve emissions, waste and water useWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Green Ltd.
Analysen zu Green Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp.
|83,39
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Asien mehrheitlich tiefer
Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.