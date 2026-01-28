Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
28.01.2026 14:21:00
Starbucks rewards investors who have been betting the turnaround is taking hold
Starbucks said growth in stores open at least 13 months was much better than expected — and the stock was headed toward a 10-month high.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
