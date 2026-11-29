Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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29.11.2026 21:30:00
Starbucks (SBUX) Reported Earnings on Oct. 29. Here's What a $10,000 Investment Could Be Worth by the End of 2027.
Starbucks (NASDAQ: SBUX) stock has been somewhat volatile in recent years. Over the past 15 years, it has outperformed the S&P 500, averaging annual gains of about 13%. Over the past five years, though, its average annual gain is below 1%. And year-to-date as of Nov. 24? It's up 29%.
No one can know how a stock will perform over a relatively short period such as a year, and Starbucks' volatility can make it especially hard to even guess. Still, I'll take a stab at what a $10,000 investment might be worth by the end of next year -- and my guess is $10,000. Here's a look at how I arrived at that value.
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