Starbucks (NASDAQ: SBUX) stock has been somewhat volatile in recent years. Over the past 15 years, it has outperformed the S&P 500, averaging annual gains of about 13%. Over the past five years, though, its average annual gain is below 1%. And year-to-date as of Nov. 24? It's up 29%.

No one can know how a stock will perform over a relatively short period such as a year, and Starbucks' volatility can make it especially hard to even guess. Still, I'll take a stab at what a $10,000 investment might be worth by the end of next year -- and my guess is $10,000. Here's a look at how I arrived at that value.

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