Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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24.09.2026 15:41:36

Starbucks schließt 250 Filialen in Nordamerika

Von dieser Maßnahme ist rund ein Prozent der rund 18.000 Standorte in Nordamerika betroffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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