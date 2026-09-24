Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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24.09.2026 15:41:36
Starbucks schließt 250 Filialen in Nordamerika
Von dieser Maßnahme ist rund ein Prozent der rund 18.000 Standorte in Nordamerika betroffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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