Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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24.09.2026 15:56:00
Starbucks schließt 250 Filialen in Nordamerika und senkt Wachstumserwartung
Kürzere Wartezeiten, simplere Speisekarten und Protein-Milchschaum: Konzernchef Brian Niccol verändert Starbucks nach seinen Vorstellungen. Die Restrukturierungskosten liegen bei Hunderten Millionen Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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