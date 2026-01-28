Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
28.01.2026 21:16:05
Starbucks scraps $250,000 cap on boss's use of company jet
The coffee chain changes Brian Niccol's travel budget due to media attention and "credible threat actors".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Analysen zu Starbucks Corp.
|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|12 030,00
|0,08%
|Starbucks Corp.
|78,40
|-9,90%
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.