Starbucks Aktie

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

01.02.2026 14:25:00

Starbucks Sees Robust Same-Store Sales. Can the Stock's Momentum Continue?

Starbucks (NASDAQ: SBUX) has started to show some comparable-store sales momentum, with global same-store sales growth accelerating in its fiscal first quarter. While the stock has rallied off its lows, it's still down slightly over the past year, as of this writing.Let's take a closer look at the coffeehouse operator's results and prospects to see if now is a good time to pick up the stock.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Starbucks Corp.

Analysen zu Starbucks Corp.

Aktien in diesem Artikel

Starbucks Corp. 77,37 -1,31% Starbucks Corp.

