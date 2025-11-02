Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
02.11.2025 09:14:00
Starbucks Shares Are Up After Its Earnings Report. Is It a Buy?
Shares of Starbucks (NASDAQ: SBUX) ticked up in Thursday morning's trading, as traders digested an earnings report released after Wednesday's market close. Shares were up over 1.4% as of 12:14 p.m. ET, well outpacing all three major indices.It seems Wall Street largely agrees with CEO Brian Niccol that "the turnaround is taking hold." But there are warning signs that the pain for the company is far from over, and that any investors betting on the turnaround today are in for a long, bumpy ride.For the first time since Q4 2023, Starbucks reported positive global same-store sales growth. This means that stores in operation for 12 months or longer grew sales as a whole, by 1% year over year in Starbucks' case. Analysts watch same-store sales numbers in the restaurant industry closely because declining same-store sales indicate that a company has limited growth potential, since you can only open so many new locations before the market is saturated.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|Starbucks: Brasilianische Kaffeepflücker klagen wegen Sklaverei und Menschenhandel (Spiegel Online)
|
31.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
31.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Starbucks-Aktie im Plus: US-Kaffeehauskette verdient weniger, aber steigert Umsatz (finanzen.at)
|
29.10.25