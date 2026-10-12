Starbucks Shuts Down Chipotle Takeover Rumors. Here’s What Investors Need to Know.

The past week has been a rollercoaster ride for Starbucks (NASDAQ:SBUX) and Chipotle (NYSE:CMG) shareholders. Rumors emerged late last week that the coffee purveyor was considering a takeover bid for the fast-casual chain. The reports sent Chipotle stock higher, while Starbucks shares tumbled.

Starbucks took the unusual step to address the rumors early Monday, putting an end to the speculation.

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