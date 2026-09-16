Starbucks Aktie
ISIN: ARDEUT111481
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16.09.2026 02:33:19
Starbucks Snoopy cup resells for US$200, showing the power of merchandise drops
F&B chains are increasingly putting out limited-edition merchandise to reel in customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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