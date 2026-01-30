Starbucks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Starbucks äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,14 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Starbucks ein EPS von 57,46 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 14 239,12 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9 383,01 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at