|
30.01.2026 06:31:29
Starbucks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Starbucks hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 CAD gegenüber 0,960 CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,82 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,13 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.