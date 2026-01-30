Starbucks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Starbucks hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 CAD gegenüber 0,960 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,82 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,13 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at