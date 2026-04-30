Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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30.04.2026 21:08:00
Starbucks Stock Is Soaring This Year, and It Still Boasts an Attractive Dividend Yield. Time to Buy?
Shares of Starbucks (NASDAQ: SBUX) have climbed about 25% so far in 2026 as of this writing -- a wide lead on the S&P 500's nearly 5% gain over the same period. The latest leg up came earlier this week, when the coffee chain reported its fiscal second-quarter results and CEO Brian Niccol said his "Back to Starbucks" turnaround had reached an inflection point. Shares ripped to a fresh 52-week high.Even after the rally, the stock arguably looks good -- especially as a dividend stock. In fact, shares still pay a dividend that yields about 2.4%.So, is it time to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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