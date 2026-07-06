Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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06.07.2026 20:20:11
Starbucks Stock Slips Under 50-Day Moving Average as Bearish Crossover Looms
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