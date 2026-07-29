Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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29.07.2026 22:37:06
Starbucks Stock Surges to 52-Week High Following Q3 Double Beat
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