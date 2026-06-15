Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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15.06.2026 13:29:00
Starbucks Südkorea schließt temporär Filialen, Angestellte müssen zu Schulung
Eine verunglückte Werbekampagne für Starbucks in Südkorea hat Folgen: Alle Angestellten müssen nun zur verpflichtenden Geschichtsnachhilfe. Dafür werden sämtliche Läden in dem Land zeitweise geschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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