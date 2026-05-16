Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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16.05.2026 09:21:57
Starbucks to open first corporate office in India for tech jobs
The company has cut more than 2,000 jobs since February of last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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