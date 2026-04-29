Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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29.04.2026 13:27:19
Starbucks To Rally More Than 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday
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Nachrichten zu Starbucks Corp.
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29.04.26
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29.04.26
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29.04.26
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29.04.26
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|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|13 080,00
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