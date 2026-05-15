Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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15.05.2026 15:26:20
Starbucks to take $400mn charge as it cuts more corporate staff
Sales have rebounded for coffee chain but renovations and barista hires under turnaround plan have come at a costWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|13 100,00
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|Starbucks Corp.
|91,83
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