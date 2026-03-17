Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.03.2026 01:40:00
Starbucks vs. Nike: Which Dividend Stock Is a Better Buy?
It has been a challenging environment for many consumer-facing brands. And two of the most recognizable names in the world -- Starbucks (NASDAQ: SBUX) and Nike (NYSE: NKE) -- have not been immune to the pressure. Both companies have faced recent periods of sluggish demand and shifting consumer habits, forcing management teams to rethink their strategies.But for dividend investors, a pullback in consumer giants can sometimes create an opportunity.Both Starbucks and Nike pay meaningful regular dividends, rewarding investors who are willing to wait for a turnaround. But which of these two consumer discretionary stocks is the better buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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16.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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16.03.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
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13.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones in Rot (finanzen.at)
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12.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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11.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
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11.03.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Overweight
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|11.03.26
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|21.01.26
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|RBC Capital Markets
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|05.03.26
|Nike Outperform
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|21.01.26
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|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
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|Starbucks Corp.
|84,85
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|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|12 110,00
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