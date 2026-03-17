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17.03.2026 01:40:00

Starbucks vs. Nike: Which Dividend Stock Is a Better Buy?

It has been a challenging environment for many consumer-facing brands. And two of the most recognizable names in the world -- Starbucks (NASDAQ: SBUX) and Nike (NYSE: NKE) -- have not been immune to the pressure. Both companies have faced recent periods of sluggish demand and shifting consumer habits, forcing management teams to rethink their strategies.But for dividend investors, a pullback in consumer giants can sometimes create an opportunity.Both Starbucks and Nike pay meaningful regular dividends, rewarding investors who are willing to wait for a turnaround. But which of these two consumer discretionary stocks is the better buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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