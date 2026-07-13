Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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13.07.2026 17:13:00

Starbucks Wants to Cut $400 Million in Software Costs. Toast Investors Should Pay Attention.

Starbucks (NASDAQ: SBUX) has decided it can build better software than Microsoft (NASDAQ: MSFT) and IBM (NYSE: IBM). If nothing else, it wants to save costs with a homemade version of some high-priced enterprise software platforms.That is either visionary cost-cutting or a case study in corporate hubris waiting to happen.According to an internal Starbucks presentation reviewed by Bloomberg News, the coffee chain is developing AI-powered tools to replace a Microsoft inventory-tracking system and an IBM maintenance management platform. Starbucks spends about $400 million a year on software, and Chief Technology Officer Anand Varadarajan told employees there are "clear opportunities to reduce the spend."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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