Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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10.06.2026 04:43:59
Starbucks weighs Japan unit options including 400 billion yen stake sale: sources
The US coffee chain has held preliminary talks with investment banks to help determine an approachWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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