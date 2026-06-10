Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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10.06.2026 04:43:59

Starbucks weighs Japan unit options including 400 billion yen stake sale: sources

The US coffee chain has held preliminary talks with investment banks to help determine an approachWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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