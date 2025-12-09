SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
09.12.2025 17:15:30
Starbucks workers and unions in UK to join protests in support of striking US baristas
Starbucks workers and union allies in 10 countries are set to demonstrate on Wednesday in support of striking US employees.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp.
|70,67
|-3,64%
|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|10 740,00
|-0,09%
|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
|382,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.