Starbucks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Starbucks hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,17 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,91 ARS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Starbucks 13 507,67 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9 240,34 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at