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01.05.2026 06:31:29
Starbucks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Starbucks hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Starbucks in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 50,07 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 51,19 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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