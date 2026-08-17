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17.08.2026 06:31:29
Starco Brands A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Starco Brands A lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,1 Millionen USD – eine Minderung von 26,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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