Starco Brands A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Starco Brands A hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 11,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at