17.11.2025 06:31:29
Starco Brands A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Starco Brands A hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz wurde auf 11,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
