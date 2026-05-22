Starco Brands A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Starco Brands A hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,81 Prozent auf 9,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Starco Brands A 10,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at