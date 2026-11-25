Starco Brands A hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde auf 14,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at