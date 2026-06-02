02.06.2026 06:31:29

Starcom Information Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Starcom Information Technology hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -2,91 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,590 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 12,390 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -9,990 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Starcom Information Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,98 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,73 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:08 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.06.26 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.06.26 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen