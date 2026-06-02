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02.06.2026 06:31:29
Starcom Information Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Starcom Information Technology hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -2,91 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,590 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 7,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 12,390 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -9,990 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Starcom Information Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,98 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,73 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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