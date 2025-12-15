Starcore International Mines präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Starcore International Mines ließ sich am 12.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Starcore International Mines die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Starcore International Mines 10,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 118,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at