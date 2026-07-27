Starcore International Mines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Starcore International Mines hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Starcore International Mines 0,020 CAD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,09 Prozent auf 11,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 44,30 Millionen CAD gegenüber 32,16 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at