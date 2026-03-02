|
Starcore International Mines: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Starcore International Mines hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,5 Millionen CAD – ein Plus von 50,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Starcore International Mines 9,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
