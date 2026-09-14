Starcore International Mines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Starcore International Mines hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Starcore International Mines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at