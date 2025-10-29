Stardust Solar Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stardust Solar Energy hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Stardust Solar Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 97,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

