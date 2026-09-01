Stardust Solar Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stardust Solar Energy hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,11 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen CAD gegenüber 1,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at