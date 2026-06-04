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04.06.2026 06:31:29
Stardust Solar Energy präsentierte Quartalsergebnisse
Stardust Solar Energy hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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