Stardust Solar Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Stardust Solar Energy hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at