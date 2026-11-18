Starfighter Space hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Starfighter Space ein EPS von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at