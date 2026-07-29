RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.07.2026 15:30:31
Starhill Global Reit posts 1.6% rise in H2 DPU to S$0.0188
Net property income up 1% year on year at S$75.3 million from S$74.5 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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