Starhill Global Reit posts 2.3% rise in H1 FY21/22 DPU to S$0.0178

STARHILL Global Reit P40U on Tuesday (Jan 25) posted a distribution per unit (DPU) of S$0.0178 for the first half of the fiscal year FY2021/22 ended Dec 31, 2021, up 2.3 per cent from a DPU of S$0.0174 in the corresponding year-ago period.