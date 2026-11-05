David Jones Aktie
WKN: 898370 / ISIN: AU000000DJS0
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05.11.2026 02:05:12
Starhill Global Reit says DPU could take major hit from David Jones voluntary administration
Retailer contributed 4.7% of the portfolio revenue; Reit may mitigate DPU impact with gains from recent divestmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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