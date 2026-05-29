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29.05.2026 06:31:29
Starhill Real Estate Investment Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Starhill Real Estate Investment Trust hat am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 155,9 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,2 Millionen MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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